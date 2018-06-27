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Кузин: В шоу-бизнесе многие пользуются удобной формой съезда "все люди братья". Я не вижу здесь оправдания
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27.06.2018 11:09
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Украинский музыкант, продюсер и радиоведущий Сергей Кузин считает,
что гражданину страны не может быть все равно, что в его
государстве происходят военные действия. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Кузин: Я очень люблю состояние,
когда пять-шесть разведчиков на бруствере улыбаются и толкают друг
друга в бок, слушая какую-то песенку Фото: Сергей Кузин / Facebook
Об этом он рассказал в интервью ObozTV."У человека
должна быть ответственность. Вот сегодня утром вышел из своего
эфира, а двоих бойцов уже нет. Понимаете, если на это наплевать, то
я не знаю, что делать с таким человеком, семьей,
поколением", – сказал он.По словам Кузина, он не может понять
людей, которые во время войны запускают фейерверки."Я в свое время
вертелся в этом шоу-бизнесе и знаю его очень хорошо. Многие там
пользуются такой удобной формой съезда, вот это – "все люди
братья". Короче, я не вижу здесь ни оправдания, ни объяснения", –
заявил Кузин."Какая разница, ты слесарь на заводе или пишешь стихи?
Ты живешь в этой стране. Если ты хочешь называться гражданином
Украины, будь им. Там есть простая позиция. Конституция по буквам,
для дебилов написано, что значит быть гражданином страны, делай это
и все", – сказал он.По поводу песен на тему войны Кузин
отметил, что ненавидит пафос и не любит гимны."Но я очень люблю
состояние, когда пять-шесть разведчиков на бруствере улыбаются и
толкают друг друга в бок, слушая какую-то песенку", –
признался музыкант.Сергей Кузин родился 20 мая в Потсдаме. До
2004 года он строил картеру на белорусском радио. С 2004-го по 2007
год занимал должность генерального директора радиостанции "Хіт FM"
в Украине. С 2007 года – член совета директоров холдинга
радиостанций "ТАВР Медиа": "Русское радио", Kiss FM, "Хит FM",
"Радио ROKS", "Радио "Мелодия", "Радио Relax".
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