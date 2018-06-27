Украинский музыкант, продюсер и радиоведущий Сергей Кузин считает, что гражданину страны не может быть все равно, что в его государстве происходят военные действия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кузин: Я очень люблю состояние, когда пять-шесть разведчиков на бруствере улыбаются и толкают друг друга в бок, слушая какую-то песенку Фото: Сергей Кузин / Facebook Об этом он рассказал в интервью ObozTV."У человека должна быть ответственность. Вот сегодня утром вышел из своего эфира, а двоих бойцов уже нет. Понимаете, если на это наплевать, то я не знаю, что делать с таким человеком, семьей, поколением", – сказал он.По словам Кузина, он не может понять людей, которые во время войны запускают фейерверки."Я в свое время вертелся в этом шоу-бизнесе и знаю его очень хорошо. Многие там пользуются такой удобной формой съезда, вот это – "все люди братья". Короче, я не вижу здесь ни оправдания, ни объяснения", – заявил Кузин."Какая разница, ты слесарь на заводе или пишешь стихи? Ты живешь в этой стране. Если ты хочешь называться гражданином Украины, будь им. Там есть простая позиция. Конституция по буквам, для дебилов написано, что значит быть гражданином страны, делай это и все", – сказал он.По поводу песен на тему войны Кузин отметил, что ненавидит пафос и не любит гимны."Но я очень люблю состояние, когда пять-шесть разведчиков на бруствере улыбаются и толкают друг друга в бок, слушая какую-то песенку", – признался музыкант.Сергей Кузин родился 20 мая в Потсдаме. До 2004 года он строил картеру на белорусском радио. С 2004-го по 2007 год занимал должность генерального директора радиостанции "Хіт FM" в Украине. С 2007 года – член совета директоров холдинга радиостанций "ТАВР Медиа": "Русское радио", Kiss FM, "Хит FM", "Радио ROKS", "Радио "Мелодия", "Радио Relax". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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