|Во Львове разгромили лагерь ромов - есть погибшие и раненые
|24.06.2018 14:07
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В субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львова в Facebook.
Один человек погиб, четверо получили ранения.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в пресс-службе полиции города.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное дело после разгрома Нацдружинами лагеря ромов в Голосеевском парке.
Также мы рассказывали, что в ООН призвали Украину расследовать нападения на таборы ромов.