Благодаря последним измерениям Национального центра данных по снегу и льду в Университете Колорадо Боулдер, США, стало известно место, где на Земле самая низкая температура за всю историю наблюдений. Об этом говорится в представленных на сайте института результатах обследований, передает .

“Анализ спутниковых данных выявил рассеянные карманы очень холодного воздуха на Восточно-Антарктическом плато между куполом Аргус и куполом Фуджи — температуры, которые в период с 2004 по 2016 годы несколько раз достигали −98 градусов по Цельсию”, — говорится в заявлении гляциологов.

Ранее считалось, что рекордно низкая температура воздуха за все время наблюдений на Земле была зафиксирована в Антарктиде на российской станции “Восток” в 1983 году и составила −89,2 градусов.

Примечательно, что 30 лет спустя, в 2013 году, американские ученые обнаружили, что на Полярном плато есть участки, где температура достигает −93,2 градусов. Однако это открытие не было занесено в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку измерения проводились бесконтактным методом со спутника Landsat 8, а не контактным термометром.

Ранее в институте океанографии Скриппса, США, заявили, что уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг самой высокой отметки за последние 800 тыс. лет.

Согласно версии ученых, за последние 2,5 миллиарда лет на нашей планете произошло около 20 ледниковых периодов, из них только за последние 800 тысяч — восемь. Двенадцать тысяч лет назад на Земле наступила эпоха потепления — голоцен.

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