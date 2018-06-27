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Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин
27.06.2018 11:14
Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин
Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и "торговля людьми"
Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран.
Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин Фото: presentphoto.com.ua

Индия стала самой опасной страной через принудительные браки (в том числе малолетних) и сексуальное рабство, свидетельствуют данныеисследования Thomson Reuters Foundation.

Десятое место Соединенных Штатов напрямую связано с движением #MeToo, отмечается в исследовании.

Самые опасные страны мира для женщин по версии Thomson Reuters Foundation:

1. Индия

2. Афганистан

3. Сирия

4. Сомали

5. Саудовская Аравия

6. Пакистан

7. Демократическая Республика Конго

8. Йемен

9. Нигерия

10. США

Напомним, правительство Индии подписал приказ о введении смертной казни за изнасилование девочек до 12 лет .
 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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