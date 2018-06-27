|Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин
|27.06.2018 11:14
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Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и "торговля людьми"Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран.
Фото: presentphoto.com.ua
Индия стала самой опасной страной через принудительные браки (в том числе малолетних) и сексуальное рабство, свидетельствуют данныеисследования Thomson Reuters Foundation.
Десятое место Соединенных Штатов напрямую связано с движением #MeToo, отмечается в исследовании.
Самые опасные страны мира для женщин по версии Thomson Reuters Foundation:
1. Индия
2. Афганистан
3. Сирия
4. Сомали
5. Саудовская Аравия
6. Пакистан
7. Демократическая Республика Конго
8. Йемен
9. Нигерия
10. США
Напомним, правительство Индии подписал приказ о введении смертной казни за изнасилование девочек до 12 лет .
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