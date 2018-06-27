Индия возглавила рейтинг самых опасных стран для женщин Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и "торговля людьми" Индия заняла первое место в рейтинге самых опасных для женщин стран. Фото: presentphoto.com.ua Индия стала самой опасной страной через принудительные браки (в том числе малолетних) и сексуальное рабство, свидетельствуют данные исследования Thomson Reuters Foundation. Десятое место Соединенных Штатов напрямую связано с движением #MeToo, отмечается в исследовании. Самые опасные страны мира для женщин по версии Thomson Reuters Foundation: 1. Индия 2. Афганистан 3. Сирия 4. Сомали 5. Саудовская Аравия 6. Пакистан 7. Демократическая Республика Конго 8. Йемен 9. Нигерия 10. США Напомним, правительство Индии подписал приказ о введении смертной казни за изнасилование девочек до 12 лет . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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