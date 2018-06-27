Источник "Подробностей" в Мининфраструктуры Украины сообщил, что Буксирное подразделение обеспечивает 85% прибыли госпредприятия, отмечал прежний глава ОМТП Игорь Ткачук Фото: mnyug.com На заседание комиссии по рассмотрению вопросов распоряжения имуществом Министерства инфраструктуры Украины, которое пройдет 27 июня, ООО "Одесса Портофлот" подало заявку по этому поводу, отмечает портал. По данным собеседника, комиссия не будет вносить вопрос в повестку дня и рассмотрит его с голоса, руководить заседанием будет замминистра Юрий Лавренюк."Подробности" отмечают, что предприятие "Одесса Портофлот" создано 17 апреля этого года, а между его основателей числятся близкие к руководству порта люди и капитаны буксиров. По информации портала, директор ОМТП Виктор Войтко предложил фирме провести оценку буксиров, чтобы высчитать цену аренды, которая по закону не должна превосходить 15% от оценочной стоимости. Оценку провела консалтинговая компания "Бюро оценки Стефанович", авторы материала утверждают, что эксперты морской отрасли считают полученную стоимость заниженной по сравнению с реальной почти на €770 тыс. Буксирное подразделение обеспечивает 85% прибыли госпредприятия, отмечал прежний глава ОМТП Игорь Ткачук, который руководил портом до 25 мая. В 2015 году Одесский порт получил около 400 млн грн. чистой прибыли, через год прибыль снизилась до 303 млн грн, в прошлом – до 20 млн грн, а за пять месяцев этого года зафиксирован убыток около 4 млн грн, отмечают авторы материала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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