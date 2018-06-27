С момента оккупации Крыма инициировано девять уголовных производств по фактам пыток. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает

“В частности, осуществляется процессуальное руководство в 9 уголовных производства, где между прочего собираются доказательства причастности лиц к пыткам наших граждан на территории полуострова Крым”, — говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как отмечается, с момента временной оккупации Автономной Республики Крым были зафиксированы случаи пыток граждан Украины на территории полуострова.

Указанные действия совершаются как работниками незаконно созданного органа “ФСБ РФ в Республике Крым и г.Севастополе”, других органов оккупационной власти, так и представителями незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”.

Прокуратура Автономной Республики Крым принципиально реагирует на такие факты. Среди них, в частности, наблюдались такие случаи: пытки за проукраинскую позицию и общение на украинском языке, пытки с целью получения признательные показов и ложных показаний на других лиц. К некоторым пострадавших применялся электрический ток.

В уголовном производстве по факту пыток гражданина Украины с применением электрического тока сообщено о подозрении “оперативному работнику ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь”.

Кроме этого, в рамках других уголовных производств, в том числе по фактам незаконного лишения свободы, устанавливается информация о почти 200 случаях бесчеловечного обращения с жителями полуострова, значительный процент которых может иметь признаки пыток.

Напомним, правозащитники зафиксировали с начала аннексии Крыма 55 случаев пыток.

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