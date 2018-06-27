О мантре «Очередная фигня вне политики».

Возьмем какие-нибудь чипсы, например. Понятное дело, чипсы — они вне политики. Где политика и где чипсы. К тому же политика — она такая гадкая и мерзкая, что куда не пойди, так она постоянно мешает зарабатывать деньги. А деньги — наше все. После чипсов конечно. Поэтому пишем кроваво-красным маркером на белоснежной стене лозунг «Наш бизнес вне политики» и можем делать все что захотим, например, людоеду подавать чипсы со вкусом человеченки. А чё? Креативно ведь. Ярко. Бодряще.

На работу тоже берем тех, кто «вне политики». Ну вот СММ-щика, например. Хороший СММ-щик, правильный, абсолютно «вне политики». И правда, ну зачем ему политика когда он не политолог, а СММ-шик. Поскольку он лучший СММ-щик «вне политики», то смотреть ТВ, читать интернет и интересоваться чем-то кроме «как заработать деньги и как их классно потратить» ему мерзко и противно. Он же «вне политики». Ну а раз ему от политики противно, то понятное дело он о ней ничего не знает. Зачем ему забивать мозг всякой хренью. Войной, например. Фу, и еще раз, фу

Ну вот. СММ-щик «вне политики», как ему и положено, пишет всякую фигню про «что вы ели на завтрак» или «какая погода у вас во дворе» или про «давайте запостим фотки ваших любимых чашек» или, «а давайте сделаем кораблик из бумаги, приделаем к нему чипсы как парус и поделимся мечтами о том, в какие края наша лодка плывет».

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В общем, типичная СММовская билибирда, рассчитанная на IQ <60. И тут кто-то не зная, что СММ-щик «вне политики» берет и пишет о политике. Но СММ-щик он же «вне политики», следовательно просто даже не понимает, что ему уже о политике написали, а не аббревиатуру новой вкусной биодобавки. Поэтому он вполне логично решает поддержать диалог и отлично пошутить про эту биодбавку или что там он себе представлял в голове в этот момент увидев буквы БУК-М1. Ну явно какая-то добавка, а может даже модная музыкальная группа или даже какая-нибудь клубная таблетка от депрессии. Или нет, это коктейль типа B-52. Точно коктейль. Классно, шутить про коктейль — это круто. И беседу поддержать — круто. И вот он шутит. Про фигню какую-то шутит, но оказывается, что шутит про политику, но сам не знает, что шутит про политику, так как он в соответствии с заповедями работодателя полностью «вне политики»

И тут СММ-щика «вне политики» и его работодателя, который «вне политики», политика взяла и догнала. Они ее и так обходили и эдак, а она, сука, взяла и догнала. Сука. Конечно не так догнала как БУК-М1 догнал MH17, но догнала и дырочку в непредусмотренный месте обоим проделала. Сиди теперь и думай, когда ты ошибся, когда принял решение быть «вне политики» или когда нанял идиота на работу не зная, что он так буквально следует твоим заповедям.

Главное, теперь продолжать убеждать себя что ты «вне политики» и что это мудро. По крайней мере с точки зрения страуса, который пряча голову в песок, думает, что его никто не видит. Сразу видно, что страус тоже «вне политики». А еще можно успокоить себя тем, что «все кроме некролога — это пиар». Работает не хуже, чем мантра «наш бизнес вне политики».

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