В социальной сети Instagram появилась функция видеозвонка, сообщает Корреспондент .

"С помощью видеочата можно будет общаться с друзьями на платформах iOS и Android без использования мобильной связи" - добавлают разработчики.

Стоит отметить, что видеочатом можно будет пользоваться, параллельно выполняя другие задачи в приложении. В одном звонке могут принимать участие до четырех пользователей.

Кроме этого, во вкладке поиска появятся тематические каналы, при помощи которых можно будет быстро находить нужные посты по интересам.

Как сообщал svodka.net ранее, инженеры