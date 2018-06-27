"Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким"

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину" , - написал глава МИД Павел Климкин в Twitter.

Этому предшествовала "продолжалась, сложная, но результативная работа консулов" , отметил Климкин.

"Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким" , - подытожил министр.

В ноябре 2016 грузовое судно RS 300-97 под флагом Украины с семью членами экипажа - гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции и из-за неисправности было доставлено на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

На борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Efsyn.gr.

Напомним, из пиратского плена в Нигерии освобождены шесть украинских моряков.