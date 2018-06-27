Для Кремля важно, чтобы на украинской территории не отмечалось появления новых военных объектов, угрожающих безопасности России. Данное условие является одним из главных инструментов прекращения военных действий на Донбассе.

Как передает со ссылкой на , об том заявил в интервью австрийкой телерадиокомпании ORF российский президент . «К примеру, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились купировать наш ядерный потенциал. Конечно, для нас это важно, я не стану скрывать», — отметил он.

В ответ на вопрос, можно ли решит «украинскую проблему», если страна объявит нейтралитет и откажется от вступления в Североатлантический альянс, Путин ответил: «Это одна из проблем, но не единственная».

Российский руководитель добавил, что еще одним условием является отмена ограничений использования родных языков для представителей национальных меньшинств. По его словам, закон о языках, который якобы был подвергнут критике в Европе, «значительно усложняет ситуацию в Украине».

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