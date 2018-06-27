Ряд китайских провинций, включая Шаньдун, Гуйчжоу и Сычуань, пострадал от наводнений и геологических бедствий, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщили в Управлении гражданской администрации провинции Шаньдун (восточный китай-ред), по состоянию на 14:00 26 июня 91 тыс. жителей шести городов этой провинции оказались во власти наводнений, от которых также пострадали 6800 га сельхозугодий и более 500 домов.

По сообщению ведомства гражданской администрации провинции Гуйчжоу (юго-западный Китай - ред), с первого мая по 26 июня под натиском проливных дождей оказались 67 уездов провинции. От водной стихии пострадали 815,5 тыс. человек и 31,9 тыс. га сельхозугодий, были разрушены 456 построек.

С 23 июня сильные дожди обрушились на 15 городов провинции Сычуань (юго-западный Китай-ред), что привело к геологическим бедствиям. По сообщению провинциального Управления земельных и природных ресурсов, к настоящему времени 8824 человека были эвакуированы. Благодаря предпринятым усилиям и эффективным мерам по предотвращению стихийных бедствий раненых и погибших нет.



Как сообщал , сильные проливные дожди обрушились на ряд китайских провинций, в результате чего пострадали десятки тысяч человек, также нанесен большой экономический убыток.

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