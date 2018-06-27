"В основном это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ"

На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 000 лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в последние годы в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с различными путями употребления, следовательно количество лиц, употребляющих наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно " , - сказала начальник сектора заме ной поддерживающей терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Ирина Иванчук на брифинге, посвященном акции по противодействию распространения наркотиков.

Употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ / СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем, отметила она. Связь в этом случае обусловлен использованием нестерильных инструментов при иньекциному употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены в наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса, добавляет знаток.

Сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, следовательно необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступ молодежи к презервативам, диагностику ВИЧ и лечения, которое доказало свою эффективность, подчеркивает Иванчук.

"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодой люди. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простых, чтобы ребенок мог завершить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться ", - отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы" Социотерапия "Оксана Придатко.