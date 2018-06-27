|МЗ подсчитало примерное количество инъекционных наркоманов
|27.06.2018 11:29
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"В основном это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ"По данным Минздрава, в Украине 346 000 человек употребляют инъекционные наркотики, а с учетом распространения новых форм наркотических веществ количество лиц, зависимые от наркотиков, намного больше.
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На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 000 лиц, употребляющих наркотические вещества инъекционно - это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеет синдром зависимости от этих веществ. В то же время мы понимаем, что в последние годы в Украине происходит изменение наркосцены, появляются новые психоактивные вещества с различными путями употребления, следовательно количество лиц, употребляющих наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно " , - сказала начальник сектора заме ной поддерживающей терапии государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Ирина Иванчук на брифинге, посвященном акции по противодействию распространения наркотиков.
Употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ / СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем, отметила она. Связь в этом случае обусловлен использованием нестерильных инструментов при иньекциному употреблении, а также опасными сексуальными практиками, которые распространены в наркозависимой молодежи, в частности употребление наркотиков во время секса, добавляет знаток.
Сейчас важно предупреждать также и негативные последствия употребления наркотиков, следовательно необходимо обеспечить доступ к программам профилактики, доступ молодежи к презервативам, диагностику ВИЧ и лечения, которое доказало свою эффективность, подчеркивает Иванчук.
"Существенно нарушаются функции, которые нужны для обучения молодой люди. Возникают ситуации, когда родители забирают детей из учебных заведений или переводят их в более простых, чтобы ребенок мог завершить образование. Когда ребенок начинает употреблять такие наркотические средства, как амфетамины, марихуану или соли, ребенку трудно учиться ", - отметила на брифинге психолог Киевской городской наркологической клинической больницы" Социотерапия "Оксана Придатко.
Родители должны знать о признаках употребления наркотиков, и это не только какие-то клинические проявления, как расширенные зрачки или изменения в кожном покрове, добавляет психолог. По ее словам, родители должны обратить внимание и на то, с кем их ребенок общается, сколько времени находится вне дома, не исчезают из дома ценные вещи и деньги и тому подобное.