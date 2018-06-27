До проведения в Украине парламентских и президентских выборов не стоит ожидать от президента России Владимира Путина компромиссных решений не в пользу Кремля.

Об этом "" рассказал знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает .

"Учитывая то, что впереди у нас президентские и парламентские выборы, вряд ли Путин до их завершения пойдет на какие компромиссные решения не в своих интересах", - подчеркнул генерал.

"Он будет нас дразнить, давать миру какие-то сигналы - вроде этого чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, - что с Россией можно и нужно сотрудничать", - добавил он.

"Но понятно, что это лишь фасад, за которым кроется жестокий, я бы сказал, террористический путинский режим", - резюмировал Богдан.

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