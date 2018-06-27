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Гройсман заявил, что очистка банковской системы обошлась Украине в €4,5 млрд
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27.06.2018 11:33
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости
"совершенно нового подхода к доступу Украины к новым финансовым
инструментам". Гройсман: Мы должны в ближайшие пять лет наши
долги вернуть в размере $33 млрд Фото: kmu.gov.ua Он подчеркнул,
что перед Украиной стоит очень много угроз, в частности у страны
большой госдолг, обслуживание которого ежегодно обходится в $5
млрд."Мы делали очистку банковской системы и это нам стоило €4,5
млрд. Мы должны в ближайшие пять лет наши долги вернуть в размере
$33 млрд. Это все требует совершенно нового подхода к доступу
Украины к новым финансовым инструментам в новой реальности", –
заявил Гройсман.Очистка банковской системы Украины от
неплатежеспособных банков проводилась в 2014–2015 годах. По
состоянию на сентябрь 2017 года в Украине действовало 88 банков.В
Минфине сообщали, что по состоянию на 30 апреля 2018 года
общий государственный прямой и гарантированный долг
Украины составлял 2,021 трлн грн ($77,05 млрд).По
данным ведомства, Украина в 2018 году должна вернуть
кредиторам 325,5 млрд грн, в 2019-м – 317,47 млрд грн, в
2020-м – 266,07 млрд грн.
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