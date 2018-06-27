Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости "совершенно нового подхода к доступу Украины к новым финансовым инструментам". Гройсман: Мы должны в ближайшие пять лет наши долги вернуть в размере $33 млрд Фото: kmu.gov.ua Он подчеркнул, что перед Украиной стоит очень много угроз, в частности у страны большой госдолг, обслуживание которого ежегодно обходится в $5 млрд."Мы делали очистку банковской системы и это нам стоило €4,5 млрд. Мы должны в ближайшие пять лет наши долги вернуть в размере $33 млрд. Это все требует совершенно нового подхода к доступу Украины к новым финансовым инструментам в новой реальности", – заявил Гройсман.Очистка банковской системы Украины от неплатежеспособных банков проводилась в 2014–2015 годах. По состоянию на сентябрь 2017 года в Украине действовало 88 банков.В Минфине сообщали, что по состоянию на 30 апреля 2018 года общий государственный прямой и гарантированный долг Украины составлял 2,021 трлн грн ($77,05 млрд).По данным ведомства, Украина в 2018 году должна вернуть кредиторам 325,5 млрд грн, в 2019-м – 317,47 млрд грн, в 2020-м – 266,07 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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