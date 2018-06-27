Необходимо сделать все, чтобы Высший антикоррупционный суд Украины имел возможность заниматься всеми делами своей юрисдикции. Об этом во время визита в Данию заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает

"Мы все признаем, что достижение украинского правительства происходят на фоне постоянной российской агрессии. Мы должны напоминать нашим друзьям и союзникам во всем мире о реальности тех угроз, которые Украина испытывает ... Нужно поддерживать скорость реформ, необходимо сделать все, чтобы Антикоррупционный суд все же имел возможность заниматься всеми делами своей юрисдикции.... Нам нужен новый ЦИК, новый закон для того, чтобы должным образом наказывать за избирательные правонарушения, больший процесс в реформах здравоохранения", - заявил Джонсон.



Как сообщал председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал международных партнеров давать свои рекомендации в отношении членов общественного совета международных экспертов для ускорения имплементации закона о Высшем антикоррупционном суде.

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