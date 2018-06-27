|АКС Украины должен иметь возможность заниматься всеми делами своей юрисдикции - Джонсон
|27.06.2018 11:34
|
Необходимо сделать все, чтобы Высший антикоррупционный суд Украины имел возможность заниматься всеми делами своей юрисдикции. Об этом во время визита в Данию заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает
"Мы все признаем, что достижение украинского правительства
происходят на фоне постоянной российской агрессии. Мы должны
напоминать нашим друзьям и союзникам во всем мире о реальности тех
угроз, которые Украина испытывает ... Нужно поддерживать скорость
реформ, необходимо сделать все, чтобы Антикоррупционный суд все же
имел возможность заниматься всеми делами своей юрисдикции.... Нам
нужен новый ЦИК, новый закон для того, чтобы должным образом
наказывать за избирательные правонарушения, больший процесс в
реформах здравоохранения", - заявил Джонсон.
Теги: криминал и чп видео видео сводки все унн чтобы своей делами