|Дефицит госбюджета с начала года составил 9200000000 грн
|27.06.2018 11:37
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Это свидетельствует о значительных объемах превышение доходов местных бюджетов за расходамиГосударственный бюджет Украины за январь-май 2018 был сведен с дефицитом 9,2 миллиарда гривен.
Фото: newskraine.com.ua
В то же время, сводный бюджет, учитывающий как государственный, так и местные бюджеты, был сведен с профицитом в 14,2 миллиарда гривен, - говорится в аналитической информации Министерства финансов Украины.
Это свидетельствует о значительных объемах превышение доходов местных бюджетов за расходами, ведь по плану, сводный бюджет должен быть дефицитным более чем 47000000000 гривен.
В январе мае 2018 году с государственного бюджета заплатили 85000000000 гривен на погашение основной суммы государственного долга, в то же время, было заимствовано 65,5 миллиарда гривен новых долгов.
Поступления от приватизации за первые 5 месяцев составили почти 50000000 гривен.
Напомним, с укупний государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае сократился на 1% ($ 0790000000) - до $ 76260000000 (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.