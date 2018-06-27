Это свидетельствует о значительных объемах превышение доходов местных бюджетов за расходами

В то же время, сводный бюджет, учитывающий как государственный, так и местные бюджеты, был сведен с профицитом в 14,2 миллиарда гривен, - говорится в аналитической информации Министерства финансов Украины.

Это свидетельствует о значительных объемах превышение доходов местных бюджетов за расходами, ведь по плану, сводный бюджет должен быть дефицитным более чем 47000000000 гривен.

В январе мае 2018 году с государственного бюджета заплатили 85000000000 гривен на погашение основной суммы государственного долга, в то же время, было заимствовано 65,5 миллиарда гривен новых долгов.

Поступления от приватизации за первые 5 месяцев составили почти 50000000 гривен.