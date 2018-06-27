Я немало писал о том, что в России сейчас буквально цвете и пахнет банковский кризис, который за два года в полном смысле слова залили триллионами рублей, дабы этот благоухающий сад не отправил в Тартар всю страну. И вот, ненасытный кризис, аки жестокий языческий бог, требует ещё!

Центробанк РФ намерен напечатать дополнительные 100 млрд рублей, в связи с ухудшением состояния активов, санацией которых банк занимался с 2017 года. Предназначена же эта сумма будет непосредственно банку “Траст”, который уже имеет историю государственной поддержки в размере 372 млрд рублей. Можно подумать, сотней миллиардов меньше или больше! Пенсионерам же не привыкать, верно?

Между тем, 2017-й год Центробанк закрыл с убытками в размере 435 млрд рублей, а баланс дефолтных долгов и убыточных инвестиций составляет 2,1 трлн рублей. Всего же, на поддержку катящихся в бездну российских банков Центробанк потратил 2,6 триллиона рублей. И, как показывает практика, это ещё не предел, ведь гибридная банковская система далека от выздоровления и вряд ли выздоровеет.

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