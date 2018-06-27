По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, в Украине по-прежнему доминируют олигархи, что мешает проведению реформ. Валльстрем отметила, что Украине следует продолжать бороться с бедностью между населения Фото: EPA "Боритесь с коррупцией. Она разрушает так много только в обществе, она мешает инвесторам и компаниям, которые хотят прийти в Украину. Это главное препятствие для шведских компаний, желающих работать в Украине", – сказала Валльстрем.Глава шведского МИД добавила, что в Украине продолжается "доминация олигархов"."Когда я приезжаю в Украину, то вижу два ее лица. Первое – лицо современной, живой, энергичной Украины, которая проводит реформы в полную силу. Но есть и старая Украина, со старыми структурами, олигархами, которые доминируют над системой, которая не так уж хорошо и работает. Мы должны помочь Украине сохранить лицо современной Украины", – заявила она.Также Валльстрем отметила, что Украине следует продолжать бороться с бедностью между населения.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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