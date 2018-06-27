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Глава МИД Швеции: Коррупция - главное препятствие для шведских компаний, которые желают работать в Украине
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27.06.2018 11:40
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По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, в
Украине по-прежнему доминируют олигархи, что мешает проведению
реформ. Валльстрем отметила, что Украине следует продолжать
бороться с бедностью между населения Фото: EPA "Боритесь с
коррупцией. Она разрушает так много только в обществе, она мешает
инвесторам и компаниям, которые хотят прийти в Украину. Это главное
препятствие для шведских компаний, желающих работать в
Украине", – сказала Валльстрем.Глава шведского МИД добавила,
что в Украине продолжается "доминация олигархов"."Когда я приезжаю
в Украину, то вижу два ее лица. Первое – лицо современной,
живой, энергичной Украины, которая проводит реформы в полную силу.
Но есть и старая Украина, со старыми структурами, олигархами,
которые доминируют над системой, которая не так уж хорошо и
работает. Мы должны помочь Украине сохранить лицо современной
Украины", – заявила она.Также Валльстрем отметила, что Украине
следует продолжать бороться с бедностью между населения.Вторая
международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в
Копенгагене. В ее работе принимают участие министры
иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО,
представители украинского правительства, гражданского общества,
бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом
году конференция прошла в Лондоне.
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