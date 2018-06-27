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-Восток Канады засыпало снегом
27.06.2018 11:45
На юге канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор за несколько часов выпало около 12 см снега.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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