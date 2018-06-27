Освобождение украинских заложников, которое ранее проводила
Украина, удавалось осуществлять с помощью участника переговоров в
рамках рабочей группы по урегулированию конфликта на Донбассе,
лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Такое мнение в
эфире "112 Украина" выразил политолог Олег Волошин.
"Здесь трудно комментировать, потому что господин Медведчук
имеет доступ к такой информации, которой ни я, ни кто-либо в
Украине не владеет, поскольку у него есть прерогатива, чем он
хвастался и в Financial Times, довольно откровенно общаться как с
украинскими лидерами, так и с российским руководством.
Поэтому ему лучше об этом знать.
Опыт показывает, что в прошлых случаях с помощью Медведчука нам
удавалось освобождать наших граждан", - сказал он.
Напомним, вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина
готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России
украинцев, даже несмотря на то, что граждане страны-агрессора
являются осужденными или обвиняются по очень тяжелым статьям.
"Узнал инсайдерскую информацию, что в Минск на переговоры не
поехал основной переговорщик с украинской стороны – Виктор
Медведчук.
Это может означать две вещи.
Либо Медведчук обо всем уже договорился с Москвой и наши жадные
до пиара политики хотят получить рейтинг, вытолкнув Медведчука из
процесса, либо украинская сторона не собирается договариваться, а
решила устроить дешевый цирк.
Второе более вероятно, но подлее.
Поскольку можно довольно быстро решить проблему украинских
заключенных в России, а Медведчук – главный переговорщик.
Но кого это из верхов интересует? Им нужно поплясать на чужом
горе. Не в первый раз." - Заявил политический психолог Денис
Жарких.
Отметим, ранее в интервью изданию Znaj.ua
участник переговоров в рамках рабочей группы по урегулированию
конфликта на Донбассе, руководитель "Украинского выбора" Виктор
Медведчук заявлял, что Украина может обменять 174 заключенных
на 43 пленных украинцев, которые находятся в руках боевиков.
Напомним,
4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил.
"Я не могу ответить на этот ваш вопрос.
Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая
занимается", – заявил он.
"Также этими вопросами занимается с украинской стороны
Медведчук, он уже способствовал проведению ряда таких успешных
операций, следовательно о ком именно идет речь и т.д. - это все уже
будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся
рабочей группы.
Пока голословно ничего сказать вам не могу", – сказал
Песков, сообщает российский "Интерфакс".
Так он ответил на просьбу прокомментировать
заявление вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о
том, что Киев готов передать России 23 россиян, осужденных на
Украине, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других граждан
Украины
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