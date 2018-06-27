Освобождение украинских заложников, которое ранее проводила Украина, удавалось осуществлять с помощью участника переговоров в рамках рабочей группы по урегулированию конфликта на Донбассе, лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Такое мнение в эфире "112 Украина" выразил политолог Олег Волошин.

"Здесь трудно комментировать, потому что господин Медведчук имеет доступ к такой информации, которой ни я, ни кто-либо в Украине не владеет, поскольку у него есть прерогатива, чем он хвастался и в Financial Times, довольно откровенно общаться как с украинскими лидерами, так и с российским руководством. Поэтому ему лучше об этом знать. Опыт показывает, что в прошлых случаях с помощью Медведчука нам удавалось освобождать наших граждан", - сказал он.

Напомним, вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев, даже несмотря на то, что граждане страны-агрессора являются осужденными или обвиняются по очень тяжелым статьям.

"Узнал инсайдерскую информацию, что в Минск на переговоры не поехал основной переговорщик с украинской стороны – Виктор Медведчук. Это может означать две вещи. Либо Медведчук обо всем уже договорился с Москвой и наши жадные до пиара политики хотят получить рейтинг, вытолкнув Медведчука из процесса, либо украинская сторона не собирается договариваться, а решила устроить дешевый цирк. Второе более вероятно, но подлее. Поскольку можно довольно быстро решить проблему украинских заключенных в России, а Медведчук – главный переговорщик. Но кого это из верхов интересует? Им нужно поплясать на чужом горе. Не в первый раз." - Заявил политический психолог Денис Жарких.

Отметим, ранее в интервью изданию Znaj.ua участник переговоров в рамках рабочей группы по урегулированию конфликта на Донбассе, руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявлял, что Украина может обменять 174 заключенных на 43 пленных украинцев, которые находятся в руках боевиков.

Напомним,

4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил.

"Я не могу ответить на этот ваш вопрос. Вы знаете, что есть специальная рабочая группа, которая занимается", – заявил он. "Также этими вопросами занимается с украинской стороны Медведчук, он уже способствовал проведению ряда таких успешных операций, следовательно о ком именно идет речь и т.д. - это все уже будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы. Пока голословно ничего сказать вам не могу", – сказал Песков, сообщает российский "Интерфакс".

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о том, что Киев готов передать России 23 россиян, осужденных на Украине, в обмен на режиссера Олега Сенцова и других граждан Украины

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