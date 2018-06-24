Фашисты в Украине все таки есть. И они, ясное дело, рвутся к власти. Расследование, доказывающее причастность к этому движению командира батальона "Азов" и кандидата в нардепы Андрея Билецкого, недавно увидело свет. При чем украинские фашисты поддерживаются, как ни странно, Кремлем. Именно Москва ведет к власти людей, способных устроить в нашей стране настоящую кровавую диктатуру. Об этом идет речь в статье, опубликованной на сайте издания "УРА-Информ".

А был ли Путин?

По данным журналиста и блогера Геннадия Боценюка, еще в 2005-2007 годах Андрей Билецкий реанимировал харьковскую организацию «Патриот Украины». Он подчинил ее себе и создал на ее базе "Социал-Национальную Ассамблею" (CNA). Идеологически детище Билецкого вполне можно назвать профашистским: тут есть и нетерпимость к евреям, русским, темнокожим и европейцам. Присутствуют лозунги о борьбе за чистоту украинской расы, уничтожении инакомыслящих, вооруженном неподчинении и прочих радостях жизни.

Знаково, что всю эту удобную для манипуляции сознанием ересь придумали и подогнали под современные рамки российские идеологи войны на Донбассе. Речь идет о кремлевских политтехнологах: Александре Дугине, Гейдаре Джемиле, Юрие Мамлееве и других новаторах европейского фашизма, сталинизма и белогвардейщины, которые частенько наведывались в Харьков как раз в период становления CNA.

В 2008 году к проекту Билецкого, в качестве смотрящего от "третьих сил", присоединился Юрий Збитнев. Это близкий товарищ кума Путина Виктора Медведчука, стоявший с последним у истоков СДПУ(о). Збитнев позиционирует себя националистом, при этом являясь автором карты Украинской Федеративной Республики, а его сепаратистские статьи публикуются на откровенно украинофобских сайтах, что легко проверить.

Кроме того, развитием CNA Билецкого занималось «Братство» Корчинского. Того самого Дмитрия Корчинского, которого независимая украинская пресса обвиняет в сотрудничестве с ФСБ.

Идеология с двойным дном

Потребители украинских новостей не знают, что на самом деле за красивой картинкой героев из "Азова", куда стремятся попасть так много настоящих патриотов нашей страны - чьих-то мужей и сыновей - прячутся антисемиты, белые расисты и приверженцы путинского евразийского проекта. Они считают своей миссией развал ЕС и очищение европейских стран от загнивающего либерализма. Вместо верховенства права, единомышленники Билецкого предлагают анархизм и разделение общества на отдельные ячейки, в которых люди наслаждались бы лишь своей национальной идентичностью.

CNA верят в заговор евреев против славян, в их группах в соцсетях постоянно публикуются и обсуждаются видеоролики о страшных евреях, евразийской идее и вреде евроинтеграции. Между тем, вот уже два года в нашей стране действует проект СNА под названием «Я - бандеровец», цель которого - поссорить жителей восточной Украины с жителями остальных регионов, создав образ радикала-бандеровца.

И это не досужие домыслы. Когда российская пропаганда так активно пугала жителей Донбасса бандеровцами, вся Украина спрашивала: да кто из так называемых «бандер» туда поедет, бросив зажиточный западный регион? На самом деле никому никуда ехать и не надо было. Нужную картинку и нужный образ для российских СМИ создавали активисты харьковской СNА. Это они демонстрировали радикализм и непримиримость к восточным украинцам, жестоко высмеивая бедность и унылость их существования в депрессивном Донбассе. Это их бойцы раздавали на встречах с молодежью стрелянные гильзы, которыми якобы убивали русских в Украине.

Любопытно, что часть официальной деятельности "Социал-Национальной Ассамблеи" сейчас ориентирована на внешнего, иностранного потребителя. Делаются заявления и пропагандистские изображения, которые сразу издаются и на английском языке. Символику СNА, умело имитирующую фашистскую (в том числе символику SS "Галичина"), присутствующую на Майдане и в АТО, уже не раз тиражировали ведущие мировые СМИ, в том числе и BBC... Какой образ Украины может быть создан в мировом сообществе, если, к примеру, подкрепить все эти посылы неонацистов Билецкого оголтелой российской пропагандой? Кого стоит обвинять в том, что друзья за границей неожиданно стали называть нас «нацистами»?

Распиаренный бренд батальона «Азов» тоже используется для очередного оболванивания украинского народа. Люди, следующие своим черным замыслам, достигают при его помощи сразу трех целей: создания негативного образа Украины в мире, раскол страны и запугивание населения восточных областей.

Для тех, кто хотя немного помнит историю, не тайна, что Российская империя всегда стремилась возглавлять через своих агентов различные протестные настроения. И во времена царской «охранки», и во времена КГБ, кредо спецслужб было: подчинить, руководить и по возможности уничтожить опасные для российского великодержавия движения. Консолидация несогласных под руководством своего агента позволяет в один момент повернуть ситуацию в нужную Москве сторону. Повернуть так, чтобы обманутые последователи не могли до последнего поверить, будто их вождь все время вел их к бездне.

Диктат по плану

В итоге, после 26 октября украинцы могут получить страну, в парламенте которой спокойно заседают комбаты, полностью подконтрольные спецслужбам России. Эти люди в угоду своим хозяевам готовы паразитировать на патриотических чувствах, бросать в топку войны лучших представителей Украины и оставить вдовами и сиротами тысячи украинских жен и детей. Им выгодна безропотная нация, цвет которой уничтожен. Ведь вдовы и малыши навряд ли смогут противостоять кровавой диктатуре, которую, по заданию Кремля, они могут установить в любой момент.

Оптимизма во всей этой истории добавляет только то, что сейчас агитаторам «Азова» для того, чтобы выиграть выборы, приходится попросту покупать избирателей, нарушая закон, который в своих программах они обещают всячески защищать... Однако украинцев, переживших Революцию Достоинства, провести уже не так легко.

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