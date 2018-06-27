В течение последующих лет Великобритания предоставит 35 млн фунтов Украине на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии. Об этом во время визита в Данию заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает

“В течение следующих лет мы будем давать 35 млн фунтов на гуманитарную помощь (для Украины — ред.), продолжим помогать украинской армии, для того чтобы помогать вашей способности защищать вашу страну и будем помогать Украине бороться с дезинформацией РФ, с разминированием, помогать тем университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса. Будем помогать женщинам — жертвам домашнего насилия и т.д.”, — сообщил Джонсон.

Как сообщал Дания предоставит Украине 72 миллиона евро.

Напомним, 26 июня Совет ЕС одобрил предоставление Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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