|СБУ задержала двух агитаторов "за присоединение к России"
|27.06.2018 11:52
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Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудованиеСотрудники Службы безопасности задержали двух агитаторов "за присоединение к России", которые готовили провокации на День Конституции.
Фото: unian.ua
Задержанными оказались жители Днепропетровщины, которые занимались агитацией в российских соцсетях.
"В течение последнего месяца основные" усилия "злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - сообщает пресс-служба СБУ.
Фото: пресс-служба СБУ
Также задержаны агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства.
Во время обыска правоохранители обнаружили "обвинения" подразделений ООС в провокациях обстрелов в ОРДЛО и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.
Фото: пресс-служба СБУ
Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудование.
Фото: пресс-служба СБУ
Также в "агитаторов" нашли инструкции, как будто умышленно разработаны и предоставлены для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
Ранее Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что за нападением на цыган в Львове может стоять Россия.