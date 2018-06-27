Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудование

Задержанными оказались жители Днепропетровщины, которые занимались агитацией в российских соцсетях.

"В течение последнего месяца основные" усилия "злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины", - сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Также задержаны агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственному изменению конституционного строя нашего государства.

Во время обыска правоохранители обнаружили "обвинения" подразделений ООС в провокациях обстрелов в ОРДЛО и ложные "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.

Фото: пресс-служба СБУ

Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудование.

Фото: пресс-служба СБУ

Также в "агитаторов" нашли инструкции, как будто умышленно разработаны и предоставлены для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.