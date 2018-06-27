Для российского населения никакая тема не может стать токсичной: оно повторяет то, что говорит телевизор. Поэтому само по себе население пока что не в состоянии формировать общественное мнение. К сожалению, в России нет СМИ — есть только средства массовой пропаганды и агитации. Вероятнее только, было принято решение постепенно замять темы Крыма и Донбасса — по двум причинам.

Во-первых, псевдопатриотический угар от аннексии Крыма — или, как ее называют в России, «присоединения Крыма» — выветрился. Соответственно, народ накрыла суровая действительность того, что произошло за эти четыре года. Включая, естественно, экономические, финансовые и политические последствия, которые народонаселение не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей. То есть первая причина — то, что темы уже не воспринимаются народом, и следовательно их нужно потихоньку «заиграть».

Вторая причина, более веская, заключается в том, что Путин, используя абсолютно фашистские приемы и, можно сказать, гитлеровскую риторику примерно времен 1938 года, говорил о «Новороссии» и представлял этот план, как, видимо, в свое время Гитлер представлял свои планы по аннексии Судетской области и «защите» немецкоговорящего населения [Чехословакии], как он говорил про разделенный народ. Все, что с этим связано, — это точная калька с Гитлера.

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Этот план «Новороссия» имел совершенно конкретные параметры — мы их знаем, помним, и никогда о них не забудем (речь шла о захвате только юга и востока Украины, — «Апостроф»). Путин, как и Гитлер, в этих своих планах провалился. Только они провалились по-разному. Но все, что Путин нес про так называемую «Новороссию», не состоялось, ничего этого нет. Мы точно помним процесс провала этого плана — как и почему он провалился. Соответственно, это самая большая причина, по которой все это надо замылить, забросать глаза пылью.

Неизвестно, довольно ли этого, чтобы Кремль решил что-то менять. Мы не можем этого спрогнозировать, потому что все механизмы каких-либо прогнозов в России разрушены. Российское государство разрушено, разрушены конституционные ветви власти, институты свободных, честных и справедливых выборов, сменяемости власти… Принятие решений до сих пор остается в руках Путина и его ближайших приспешников вроде [секретаря Совета безопасности РФ и экс-главы ФСБ] Николая Патрушева — в этом плане ничего не изменилось за последние четыре года.

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