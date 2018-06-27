В Украине в январе-мае текущего года недостаток государственного бюджета составил 9,2 миллиарда гривен, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 миллиардов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Так, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд гривен, тогда как в прошлом году недостаток общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд гривен.

Расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд гривен, что на 26,6% выше показателя за подобный период 2017-го. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1 млрд гривен.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года - до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% - до 337,7 млрд гривен.

Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд гривен. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль - на 77,9% до 50,6 млрд гривен. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд гривен.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли на 18,3% за пять месяцев этого года к аналогичному периоду 2017-го - до 147,4 млрд гривен, в то же время на 14,4% выросло возмещение НДС - до 54,8 млрд гривен. В то же время доходы бюджета от налога на доходы с физических лиц выросли на 22,5% - до 34,1 млрд гривен.

Неналоговые поступления выросли на 68% до 68 млрд гривен, в том числе 32 млрд гривен - средства, перечисленные Национальным банком Украины, 8 млрд гривен - плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.

Как сообщал svodka.net ранее, в мае текущего года чистая прибыль платежеспособных банков Украины составила почти 2,1 миллиарда гривен , тогда как за подобный период прошлого года их убыток превысил 2,5 млрд гривен.

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