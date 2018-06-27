На днях в поселке Зайцево военному удалось спастись от вражеской пули снайпера благодаря тепловизору, который был куплен за деньги украинцев.

Этой историей поделился фонд "Вернись живым" на своей странице в передает

"В миллиметре от смерти. На днях в поселке Зайцево, близко оккупированной Горловки, тепловизор, приобретенный с вашей помощью, спас жизнь бойцу 24 ОМБр им. Короля Даниила. Вражеская пуля прошла в миллиметре от прибора, едва не задела защитника Украины и попала в трубу разведчика, прикрепленную к "теплу". "Это, - говорит воин, - была пристрелка, такая шальная пуля. От нас к врагу здесь примерно 70 метров, так что подобные ситуации случаются довольно часто", - говорится в сообщении.

В сети историю восприняли на "ура" и пожелали военному долгих лет жизни.

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