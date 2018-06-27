|Могерини: "ЕС вложил в Украину больше всего средств за всю свою историю"
|27.06.2018 12:00
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"Существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ"Программа поддержки Евросоюзом Украины является крупнейшей за всю его историю.
Федерика Могерини. Фото: europeanvoice.com
"€ 13 млрд - это самый пакет макрофинансовой помощи, когда-либо утверждали в ЕС", - заявила Могерини, представитель ЕС по вопросам иностранных дел на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.
Украина провела много важных реформ, однако сейчас существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ, которые бы обеспечили верховенство права в Украине, сообщила она.
Напомним, Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине € 1 млрд финансовой помощи .
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