"Существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ"

"€ 13 млрд - это самый пакет макрофинансовой помощи, когда-либо утверждали в ЕС", - заявила Могерини, представитель ЕС по вопросам иностранных дел на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

Украина провела много важных реформ, однако сейчас существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ, которые бы обеспечили верховенство права в Украине, сообщила она.