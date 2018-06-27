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Могерини: "ЕС вложил в Украину больше всего средств за всю свою историю"
27.06.2018 12:00
Могерини: "ЕС вложил в Украину больше только средств за всю свою историю"
"Существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ"
Программа поддержки Евросоюзом Украины является крупнейшей за всю его историю.
Могерини: "ЕС вложил в Украину больше всего средств за всю свою историю" Федерика Могерини. Фото: europeanvoice.com

"€ 13 млрд - это самый пакет макрофинансовой помощи, когда-либо утверждали в ЕС", - заявила  Могерини, представитель ЕС по вопросам иностранных дел на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене.

Украина провела много важных реформ, однако сейчас существует большая потребность в проведении антикоррупционных реформ, которые бы обеспечили верховенство права в Украине, сообщила она.

Напомним,  Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине € 1 млрд финансовой помощи .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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