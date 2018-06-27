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Албания не будет строить центры для мигрантов даже в обмен на членство в Евросоюзе
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27.06.2018 12:03
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Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна будет
вносить свой вклад в решение вопроса наплыва мигрантов, но
"отказывается принимать на себя проблемы других государств".
Рама: Миграционный кризис в ЕС должны решать независимо от
попыток Албании получить членство в союзе Фото: EPA По словам главы
албанского правительства, этого не произойдет даже в обмен на
членство страны в Евросоюзе. Премьер подчеркнул, что он против
того, чтобы "людей сбрасывали, как токсичные отходы, которые никому
не нужны".Рана добавил, что Албания будет вносить свой вклад в
решение вопроса наплыва мигрантов, но "отказывается принимать на
себя проблемы других государств"."Миграционный кризис в ЕС должны
решать независимо от попыток Албании получить членство в союзе", –
сказал он.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с
боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По
информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение
2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс.
мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.
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