Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что его страна будет вносить свой вклад в решение вопроса наплыва мигрантов, но "отказывается принимать на себя проблемы других государств". Рама: Миграционный кризис в ЕС должны решать независимо от попыток Албании получить членство в союзе Фото: EPA По словам главы албанского правительства, этого не произойдет даже в обмен на членство страны в Евросоюзе. Премьер подчеркнул, что он против того, чтобы "людей сбрасывали, как токсичные отходы, которые никому не нужны".Рана добавил, что Албания будет вносить свой вклад в решение вопроса наплыва мигрантов, но "отказывается принимать на себя проблемы других государств"."Миграционный кризис в ЕС должны решать независимо от попыток Албании получить членство в союзе", – сказал он.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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