Одна из белорусских фабрик любезно согласилась выпускать именной косметический продукт. Выбор производителя также не стал случайным, поскольку именно белорусскую косметику Тина ценит за ее качество.

Приобрести помаду Тины Кароль можно будет уже этой весной. Именно тогда и состоится презентация. Исполнительница выбрала такой цвет помады, который больше только подчеркивает ее стиль — матовый красный.

Отметим, что в Минске в скором времени пройдет концерт Тины Кароль. Девушка выступит 9 ноября в Большом зале Дворца Республики. Вместе с певицей в столицу Белоруссии приедет знаменитый танцевальный коллектив Freedom Ballet.

Напомним,ранее сообщалось, что Тина Кароль показала себя в грустном образе.

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