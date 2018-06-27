В среду, 27 июня, в Миндзраве рассказали, что в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики,, сообщает Укринформ .

Также начальник сектора заместительной терапии государственного учреждения Центр общественного здоровья Минздрава Украины Ирина Иванчук, заявила, что если учитивать распространение новых форм наркотических веществ число лиц, зависимых от наркотиков, гораздо больше.

"На сегодняшний день, по оценочным данным, в Украине насчитывается 346 тысяч лиц, которые употребляют наркотические вещества инъекционно – это опиоиды или стимуляторы. Преимущественно это молодые люди трудоспособного возраста, и большинство из них уже имеют синдром зависимости от этих веществ" рассказала Иванчук.

По ее словам, в течение последних лет в Украине появляются новые психоактивные вещества с разными путями употребления, следовательно количество лиц, которые употребляют наркотические вещества неинъекционным путем, пока неизвестно.

Кроме этого, Иванчук напомнила, что употребление наркотиков напрямую связано с распространением таких болезней, как ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, инфекций, передающихся половым путем.

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