Переживаете о том, как ваш мужчина отреагирует на новость о беременности? Вам поможет эта подборка, пишет со ссылкой на .

Овен

Овен очень обрадуется тому, что он станет папой. Эта мысль невероятно потешит его самолюбие, ведь Овны те еще павлины. Он возьмет под контроль вашу беременность, будет сопровождать на УЗИ, определять правильное питание, планировать жизнь будущего ребенка. Но перед самими родами может впасть в панику, ведь дитя - прямой соперник за внимание его женщины.

Телец

Телец станет самым лучшим папой, он окружит вас заботой и вниманием, возьмет на себе все бытовые тяготы и даже устроит перепланировку в квартире.

Близнецы

Этот будто летающий в облаках знак станет очень экстравагантным отцом. Весь период беременности у мужчины, родившегося под этим воздушным знаком, будет наблюдаться легкий стресс. Он станет еще более болтливым, неорганизованным и странным. В роддоме перезнакомится со всем персоналом, обсудит технику родов с главврачом, а акушерам даже пообещает посильную помощь. Захочет сам перерезать пуповину, пусть при этом и упадет в обморок.

Рак

Раки великолепные отцы. Они будут трогательно заботится о вас и о ребенка всю беременность, а после рождения управляться с малышом не хуже матери.

Лев

Лев почувствует, с одной стороны, гордость за себя и будущую мать, а с другой стороны - ревность к еще не родившемуся малышу. Для Льва важнее репутация полноценной семьи, чем какие-то временные детали в виде родов. Жене, по его мнению, абсолютно нечего беспокоиться. У ребенка, зачатого Львом, не может быть никаких проблем с появлением на свет априори.

Дева

Деву будут долго ограничивать круг людей, которые знают о скором рождении малыша, самыми близкими. А сразу после рождения откроют счет в банке на имя ребенка, это будет высшее проявление заботы с их стороны.

Весы

Долгое время Весы будут колебаться, что чувствовать. Пытаться осознать свою готовность стать папой. Эти сомнения будут сопровождать его практически всю беременность. Весам также сложно определиться, кого они больше хотят - парня или девочку.

Скорпион

Скорпион стоит горой за своих близких, но от мысли о беременности его жены у него может появится необьяснимая тревога. Мужчина будет переживать за ее настроение, ухаживать и лелеять на протяжении только срока. Пристально следить за развитием плода, искать лучших акушеров в городе. Но перед самыми родами его нервная система все равно попросит успокоительную дозу алкоголя. Он будущий отец - имеет право.

Стрелец

Радостное известие не сразу получит ответ у стрельца, ведь мужчины этого знака очень свободолюбивы. Зато с рождением малыша мужчина сразу же пересмотрит свои взгляды. Станет пуще прежнего контролировать безопасность семьи. Когда же ребенку исполнится пару годиков, он снова позволит себе планировать заграничные поездки.

Козерог

Властные мужчины сразу принимают на себя ответственность. Узнав о беременности своей женщины, они тут же составляют план всех расходов. Если потребуются дополнительные финансы - Козероги устроятся даже на третью работу. Их цель - удовлетворить свои возросшие амбиции. Ведь с помощью наследника они смогут сделать семейную империю еще сильнее. Маме остается лишь с тревогой следить за наполеоновскими планами мужчины.

Водолей

Водолей испытает глубокое чувство удовлетворения внутри. Новость на время успокоит его мятежную душу. Он будет трогательно улыбаться жене, гладить ее животик. Причем до самых родов. Процесс рождения нисколько не встревожит мужчину, поскольку он заранее просчитает все риски. Малышу повезет с Водолеем-отцом, поскольку он станет для него лучшим другом.

Рыбы

Только Рыбы отнесутся к известию, как к подлинному чуду. Они станут благодарить всех святых за возможность к нему прикоснуться. Боготворить свою женщину Рыбы будут искренне и самозабвенно. В сердце этого мужчины неисчерпаемый океан нежности. Будущей маме запомнится период беременности, как лучшее время ее жизни. Ведь ей останется только радоваться счастью, и наблюдать за обустройством детской.

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