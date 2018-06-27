Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине

В 2017 году фирма «Голден Деррик» усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов возобновила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области, сообщает "Экономическая правда"

Теперь Фукс передает эти спецразрешения близким структурам, чтобы не допустить возвращения участков государству.

Компания «Голден Деррик», переименованная в "Ист Юроуп Петролеум", создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добыча углеводородов, добавляет "ЭП".

На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.

Например - на ООО "ГЛК-инвест" будут оформлены права разработки Гулаковскои нефтегазовой площади, на ООО "ЗВС инвест" - Зуевской, на ООО "НИК инвест" - Ново-Диканьской, на ООО "РНК инвест" - Руновщинськои.

Названия "дочек" (три большие буквы) соответствуют названию лицензии на участок, будет передана этим "дочкам".

В сентябре 2016 после более двух лет судебных разбирательств компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.

В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа - начале сентября возобновила «Голден Деррик» действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

ООО «Голден Деррик» получила скандальную известность в 2011 году, в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком.

Сейчас 33% ООО «Голден Деррик» владеет государственная НАК "Надра Украины".