|Бизнесмен Фукс реорганизует газовый бизнес Януковича
|27.06.2018 12:08
|
Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в УкраинеОснователь российской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.
Фото: vlada.io
В 2017 году фирма «Голден Деррик» усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов возобновила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области, сообщает "Экономическая правда"
Теперь Фукс передает эти спецразрешения близким структурам, чтобы не допустить возвращения участков государству.
Компания «Голден Деррик», переименованная в "Ист Юроуп Петролеум", создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добыча углеводородов, добавляет "ЭП".
На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.
Например - на ООО "ГЛК-инвест" будут оформлены права разработки Гулаковскои нефтегазовой площади, на ООО "ЗВС инвест" - Зуевской, на ООО "НИК инвест" - Ново-Диканьской, на ООО "РНК инвест" - Руновщинськои.
Названия "дочек" (три большие буквы) соответствуют названию лицензии на участок, будет передана этим "дочкам".
В сентябре 2016 после более двух лет судебных разбирательств компания «Голден Деррик» вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.
В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа - начале сентября возобновила «Голден Деррик» действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
ООО «Голден Деррик» получила скандальную известность в 2011 году, в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.
Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком.
Сейчас 33% ООО «Голден Деррик» владеет государственная НАК "Надра Украины".
Остальные 67% - оффшора Hartlog Limited с орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов в окружение Виктора Януковича.