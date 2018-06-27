|Могерини: ЕС вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира
|27.06.2018 12:11
|
Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в любую другую страну мира. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, высший представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене, передает
"Европейский Союз вложил в Украину больше, чем в любую другую
страну мира. Мы составили самый большой пакет в истории - более 13
млрд евро. Соглашение об ассоциации - это наиболее амбициозное
соглашение, которое ЕС когда-нибудь подписал с любой
страной-партнером. Наша результативная задача поддерживает вашу
работу для того, чтобы реформировать другие сектора. Народ Украины
уже путешествует в Европейский союз без виз. Это не только сигналы
с нашей стороны - это достижение, которые вы имеете в результате
важных реформ ", - сказала она.