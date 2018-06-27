Ну вот мы и приходим к тому, о чём я вам говорил — всё та же технологическая революция на дворе, которая сломает весь миропорядок и вызовет целую серию войн в течении 30 лет ближайших. Один из признаков на марше.

Американская нефтеиндустрия станет самой большой в мире к осени. То есть тот недостаток, который создан арабами и русскими для повышения цены на нефть, медленно, но будет компенсирован вводом в строй новых буровых и дополнительной добычей сланцевой нефти. В то время как в России вечно и абсолютно бесперспективно спорят на тему сколько же осталось жить американской индустрии, мои слова, что я много раз говорил на разных форумах, абсолютно ускользают от их внимания.

Русская версия такова, что в тот момент, когда какие то сланцевые добытчики разорились, на слишком низкой цене на нефть, инвесторы перестанут потом вкладывать в них деньги. И индустрия сама умрёт.

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Моя версия такова, что при капитализме и открытой конкуренции, всегда будут те, кто захочет рискнуть. Особенно если мы имеем дело с небольшими компаниями, в которых по минимуму разных наценок и практически вся компания, это все владельцы компании в долях, то бизнес с ними будет выгоден.

Это великан Эксон не будет себе морочить голову с месторождением на 60 миллионов долларов. Для них это копейки. А для компании в 10-12 человек работяг, которые рентуют оборудование или всё привозят на грузовиках из своих же складов, это прекрасные деньги.

Цены на нефть пойдут вниз скоро.

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