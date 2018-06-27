Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что после проведения спецоперации с его участием, для него ничего не закончилось. На данный момент их сотрудничество продолжается.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - объяснил он на своей странице в , передает

Бабченко подозревает, что в России каким-то образом получили доступ к его гаджетами и могут их читать и слушать, следовательно переговоры о встрече, пишет он - отдельная спецоперация.

"Естественно, никто не может придти и ко мне...На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна", - пожаловался журналист.















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