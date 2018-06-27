"Именно по усилиям в борьбе с коррупцией США оценивают, насколько Украина продвигается на пути реформ"

" Только внесении изменений в этот закон, согласно которому суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции на имеющиеся дела о коррупции), поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют в Украине", - заявил и.о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы и является ответственным за Украину, и формирует "Радио Свобода".

При этом, по его словам, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому поводу и указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров с МВФ и является условием для получения нового транша в размере 1900000000 долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ. Мы еще раз настойчиво заявляем - это переговоры с фондом , не по США. Это то, о чем Украина и МВФ договорились - и если фонд будет доволен, мы тоже будем довольны ", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь отказ Верховной Рады принимать такие изменения, Эндрюс отметил, что именно за усилиями в борьбе с коррупцией США оценивают, насколько Украина продвигается на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать ... Без суда, куда все антикоррупционные структуры могли бы направить дела, все результаты дел борьбы с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью ", - сказал Эндрюс.

Он также подчеркнул, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов, и отметил, что именно в этом одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой", - добавил Эндрюс.