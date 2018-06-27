В Киеве в здании Высшего совета правосудия, которое проверяют из-за "заминирования", нашли пакет с двумя пачками кофе и мобильным телефоном. Об этом корреспонденту сообщил один из кинологов на месте происшествия.

По его словам, на месте изъят пакет с двумя пачками кофе и мобильным телефоном.

"Обнаружили подозрительный предмет, взрывчатки пока не найдено", - отметил один из кинологов.

При этом, как сообщили в столичной полиции по состоянию на 12:30, проверка еще продолжается.

Напомним, полиция Киева проверяет сообщение о заминировании здания Высшего совета правосудия, на месте работает следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники.

Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения.

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