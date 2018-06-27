В ночь с 27 на 28 июля Луна пройдет непосредственно в темной зоне
тени Земли – Умбре. В июле украинцы будут наблюдать лунное затмение
Фото: ЕРА Фаза полного затмения Луны продлиться 1 час 43
минуты, а частичного – 3 часа и 55 минут. Спутник пройдет
непосредственно в темной зоне тени Земли – Умбре. Это придаст Луне
красноватый оттенок.Это будет самая маленькая полная Луна,
поскольку она будет в апогее – самой удаленной от Земли точке
лунной орбиты.Затмение начнется в 21.24 по киевскому времени. В
22.30 Луна полностью зайдет в тень Земли. Пик затмения произойдет в
23.22, а в 00.13 затмение завершится.
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