В ночь с 27 на 28 июля Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли – Умбре. В июле украинцы будут наблюдать лунное затмение Фото: ЕРА Фаза полного затмения Луны продлиться 1 час 43 минуты, а частичного – 3 часа и 55 минут. Спутник пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли – Умбре. Это придаст Луне красноватый оттенок.Это будет самая маленькая полная Луна, поскольку она будет в апогее – самой удаленной от Земли точке лунной орбиты.Затмение начнется в 21.24 по киевскому времени. В 22.30 Луна полностью зайдет в тень Земли. Пик затмения произойдет в 23.22, а в 00.13 затмение завершится. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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