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Министры иностранных дел призвали Украину изменить закон о Антикоррупционный суд
27.06.2018 12:24
Министры иностранных дел призвали Украину изменить закон о Антикоррупционный суд
Министры иностранных дел призвали Украину изменить закон о Антикоррупционный суд
Министры иностранных дел стран-доноров Украины выступили с позицией изменить закон о Антикоррупционный суд и привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.
Министры иностранных дел призвали Украину изменить закон о Антикоррупционный суд Фото: из открытых источников

"Очень важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность рассматривать все дела, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе, рассмотрение которых начался в судах общей юрисдикции" , - отметил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украина, что происходит в Копенгагене.

В то же время, представители МИД, присутствовавшие на встрече, призвали украинское правительство создать Антикоррупционный суд, который бы отвечал требованиям украинского гражданского общества.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня,  приняла проект Закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" . Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 22 июня,  подписал Закон .

Также, Государственный департамент США приветствует принятие в Украине закона о Антикоррупционный суд, но указывает на необходимость отменитьпротиворечивую норму об апелляции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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