Министры иностранных дел призвали Украину изменить закон о Антикоррупционный суд

"Очень важно, чтобы Антикоррупционный суд имел возможность рассматривать все дела, подпадающие под его юрисдикцию, в том числе, рассмотрение которых начался в судах общей юрисдикции" , - отметил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украина, что происходит в Копенгагене.

В то же время, представители МИД, присутствовавшие на встрече, призвали украинское правительство создать Антикоррупционный суд, который бы отвечал требованиям украинского гражданского общества.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, приняла проект Закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда" . Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу, 22 июня, подписал Закон .