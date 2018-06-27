|В мире растет потребление водки - аналитики
|27.06.2018 12:25
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В 2017 году общее потребление водки в мире выросло на 1,8%, по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании International Wine and Spirits Research (IWSR), передает со ссылкой на Food Bev.
Также за год выросло потребление виски - на 3,2%. Мировое потребление вина увеличилось на 0,5%, сидра - на 2,5%.
В целом, согласно данным исследования, в 2017 году общее потребление алкоголя в мире выросло на 0,01%.
Примечательно, что и украинцы не жалеют денег на алкоголь. Траты наших соотечественников на этот вид продукта за первый квартал 2018 года не значительно, но выросли.
Отметим, что каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн в год.
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