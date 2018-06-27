Латвия полностью поддерживает реформы в Украине, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ринкевичс: Очень трудно бороться за независимость, территориальную целостность и свободу и одновременно проводить очень сложные реформы Фото: EPA "Мы все поддерживаем реформы в Украине, мы все признаем, что реформы в Украине проводятся в очень сложных условиях. И, по сути, очень трудно бороться за независимость, территориальную целостность и свободу и одновременно проводить очень сложные реформы", – отметил он.Ринкевичс назвал крайне важными реформу приватизации и государственного управления, борьбу с коррупцией и принятие Верховной Радой закона о национальной безопасности."Латвия полностью поддерживает эти реформы с двух точек зрения – с точки зрения двусторонних общих программ и через программы Европейского союза. Что очень важно, что на самом деле нужно, это политическая воля, чтобы продолжать эти реформы. Это будет очень трудно во время избирательной кампании, но, думаю, очень важно, чтобы люди увидели результат реформ", – сказал министр.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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