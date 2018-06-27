Погода, Новости, загрузка...
В «Голосе Украины» обнародовали закон о запуске Антикоррупционного суда
27.06.2018 12:30
В «Голосе Украины» обнародовали закон о запуске Антикоррупционного суда

В газете «Голос Украины» опубликован закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда. Это означает, что завтра закон вступает в силу.

Кроме заключительных положений, документ содержит две статьи, пишет агентство УНИАН.

Первая из них – «Образовать Высший антикоррупционный суд», вторая – «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Согласно второй статье, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить