|В «Голосе Украины» обнародовали закон о запуске Антикоррупционного суда
|27.06.2018 12:30
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В газете «Голос Украины» опубликован закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда. Это означает, что завтра закон вступает в силу.
Кроме заключительных положений, документ содержит две статьи, пишет агентство УНИАН.
Первая из них – «Образовать Высший антикоррупционный суд», вторая – «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».
Согласно второй статье, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом «О Высшем антикоррупционном суде».
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