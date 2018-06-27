|ЕС ожидает результатов работы антикоррупционных учреждений Украины - Могерини
|27.06.2018 12:32
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Европейский Союз приветствует принятие правительством Украины закона об Антикоррупционном суде. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии, главный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини на конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене, передает
"Очень рада, что закон о создании Антикоррупционного суда был
одобрен, поздравляю вас с этим. Как только будет создан этот суд,
Украина будет отвечать тем стандартам, которые рекомендует
Венецианская комиссия. Это очень важно, особенно учитывая
переходный этап для того, чтобы Антикоррупционный суд справлялся с
теми делами, которые уже накопились. Этого элемента очень не
хватало в целой системе. Другие институты, включая Национальное
антикоррупционное бюро, были созданы и имеют хорошую репутацию. Все
эти институты, включая антикоррупционную прокуратуру и НАПК,
которые необходимы для того, чтобы преодолеть коррупцию, должны
быть независимыми", - заявила Могерини.