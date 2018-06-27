С 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округления сумм в чеке при расчетах наличными.

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко, передает со ссылкой на .

" уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов, - подчеркнул он. - Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения более 90 млн грн на год".

В частности, это удастся сделать благодаря прекращению с 1 июля чеканки и выпуска в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналами 10 и 50 копеек.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Регулятор умышленно не изымать из обращения эти монеты и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления .

Вместе с тем следует отметить, что так называемое округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов, и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы", - добавил Виктор Зайвенко.

Однако в сразу же добавили, что округление не будет осуществляться при безналичных расчетов.

Округления коснется только общих сумм расчетов наличными деньгами в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, который оформляется при возврате средств в случае возврата товара.

Округление будет происходить по следующим правилам:

- сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Предприятия торговли и сферы услуг, применяют кассовые аппараты, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы к округлению и после округления.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что округление не является скидкой или надбавкой.

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