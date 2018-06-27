Нидерландская оппозиция требует разъяснений от Украины

Украинские и российские спецслужбы проводили масштабное наблюдение за членами нидерландской миссии, которая приезжала в Украину для расследования катастрофы рейса MH-17 сообщила нидерландская программа новостей RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Шпионажа со стороны Украины, которая входит в международную команду следователей, является очень чувствительным вопросом, наблюдение со стороны российских спецслужб было более структурированным и обширным, по данным источников, отмечает "Европейская правда".

Поскольку слежка велась в больших масштабах, все нидерландские сотрудники прошли инструктаж по защите себя и своей электроники. Им рекомендовали не пользоваться общественным Wi Fi, однако их электронные приборы то же активизировались и пытались подключиться к интернету.

Все конфиденциальные обсуждения нидерландские сотрудники проводили только в посольстве в умышленно оборудованных комнатах. Разговоры за пределами этих помещений считались опасными.

В отелях голландцы находили устройства для прослушивания, а по возвращении в Нидерланды на их электронных приборах было обнаружено вредоносное программное обеспечение. Устройства были перепрошить, а некоторые уничтожены.

"Важно, что это вышло на поверхность, Нидерланды должны заявить Украины: этого не может быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретным повесткой дня" , - заявил депутат от "Зеленых левых" Врат ван Ойк.

Правительство Нидерландов, похоже, знал о прослушивании. В совместном ответе прокуратуры, полиции, Министерства юстиции и безопасности, МВД и МИД, а также Минобороны Нидерландов говорится, что "возможно, другие стороны хотели собрать разведданные" во многом потому, что самолет разбился "в зоне конфликта, где играют роль большие геополитические интересы " .

Нидерландских сотрудников "постоянно предупреждали о возможности прослушивания" , отмечается в заявлении.

Напомним, Малайзийский Boeing, на борту которого находились 298 человек, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 . Все пассажиры и члены экипажа погибли.