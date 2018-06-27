Соединенные Штаты уделяют большое внимание Украине, заявил
заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Джон
Салливан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром
Гройсманом. Стороны обсудили противодействие строительству
газопровода "Северный поток – 2" Фото: kmu.gov.ua "Мы уделяем
большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа
считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", –
отметил он.Стороны обсудили инвестиционное и энергетическое
сотрудничество в контексте противодействия строительству
газопровода "Северный поток – 2" и обеспечения устойчивого транзита
газа через украинскую газотранспортную систему."Мы партнеры, мы
готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших
международных партнеров", – заявил Гройсман.Вторая международная
конференция по вопросам реформ в Украине проходит в
Копенгагене. В ее работе принимают участие министры
иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО,
представители украинского правительства, гражданского общества,
бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом
году конференция прошла в Лондоне.
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