Соединенные Штаты уделяют большое внимание Украине, заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Джон Салливан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Стороны обсудили противодействие строительству газопровода "Северный поток – 2" Фото: kmu.gov.ua "Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", – отметил он.Стороны обсудили инвестиционное и энергетическое сотрудничество в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2" и обеспечения устойчивого транзита газа через украинскую газотранспортную систему."Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", – заявил Гройсман.Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине проходит в Копенгагене. В ее работе принимают участие министры иностранных дел стран – членов ЕС, "Большой семерки" и НАТО, представители украинского правительства, гражданского общества, бизнеса, СМИ и международного экспертного сообщества. В прошлом году конференция прошла в Лондоне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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