1. Сегодня в 9:30 утра вооруженные оккупанты в масках ворвались на оптовый рынок Керчи и заблокировали его. С ихтамнетами на рынок вторглись полицаи и представители оккупационной “прокуратуры”.

Устроили проверку документов у предпринимателей. В начале одиннадцатого оцепление сняли, но проверка документов продолжилась. Вата ждала “жесткую руку” и дождалась. Наверное, счастливы — от свободы рабов тошнит.

2. Сегодня проснулась в 7 утра из-за шума за окном. Подумала, что пошел проливной дождь. Ан нет. Сухо! Потом подумала, что шум идет с феодосийской трассы. Тоже нет! Летают! Долго и низко. Очень шумно. Кругами, что ли? Шум прекратился в районе 10. Потом начался снова. Военная база…

3. Незаконно осужденному севастопольцу Игорю Мовенко изменили настоящий срок заключения на условный. Крымчанина должны освободить уже завтра. Напомню, его посадили на 2 года за “экстремизм” — украинскую символику на велосипеде, что обернулось избиением беркутовцем Владимиром Суходольским.

4. Севастопольские пропагандоны в статье “Севастополь зачищают молча” описали погружение города в родную говень: “За два года команде Овсянникова мало что удалось построить, зато удалось посеять в городе смуту и страх. Сначала земля, теперь бизнес. Люди не понимают, почему одним собственность оставляют и дают еще заработать, а других таскают по судам. Нюансы позиции «все украинское незаконно» местные не чувствуют и недоумевают: по каким правилам с нами теперь будут играть? И почему чиновники избегают открытого диалога? Тактические приемы разнообразны. Одним департамент имущественных и земельных отношений под руководством Рустэма Зайнуллина выкатывает иски о прекращении договоров аренды — то за недоимку арендной платы, то за утрату имущества. Другим грозит сносом «незаконных», еще советских строений. Третьим — отказывает в приоритетном праве продлить договоры на аренду земли. Другим говорят: куда хотите, туда и жалуйтесь, вам уже сам Бог не поможет. Овсянников называет этот процесс «наведением порядка в сфере имущественно-земельных отношений». Тем предпринимателям, на кого еще не подали в суд, расслабляться рано. Как только срок договора аренды подойдет к концу, велика вероятность того, что предприятие получит отказ в его продлении. Судьба любого бизнеса в Севастополе сейчас зависит от того, кто как сможет договориться. В Севастополе сейчас полная неизвестность и неопределенность для предпринимателей любого уровня. Власти словно нарочно делают все, чтобы это унижение, которое накладывается на ощущение безысходности и несправедливости, испытало как можно больше людей. Каждый боится за свой бизнес. Город лихорадит слухами и митингами, а департамент общественных коммуникаций отвечает нам фестивалями. Путин за каждое предприятие, за каждого предпринимателя не заступится, следующая «прямая линия» не скоро. Люди на пределе. А теперь еще грядет пенсионная реформа, которая выведет на улицы не только тех, кто теряет свое дело сегодня, но и тех, кто потеряет свой хлеб завтра”.

5. Оккупанты в Симферополе запретили коммунякам проводить 30 июня митинг против оккупационной пенсионной реформы. Красноперые скулят и подают новое уведомление на проведение митинга на 7 июля. Что-то мне подсказывает, что и 7 июля им запретят. Все в стойло!

6. Оксана — ватная экстремистка из Ялты. Россиюшку ждала, но то, ШО впёрлось в Крым, Оксана НАОТРЕЗ отказывается признать россией. Требует ту, что была в рекламе. Ватница уже поняла, что ТОЙ нет. Потому и права во многом. Пишет о том, что ничего из того, что им обещали, не выполнено, но зато есть отжимы частной собственности и бизнеса, ухудшение жизни людей, непомерное налоговое давление и отсутствует право как таковое.

7. Оккупанты советуют туристам не брать с собой на отдых в Крым малолетних детей. Жара, мусор, грязь, инфекции, бомжи, преступность, облавы, воды нет, со светом — перебои, продукты — гадость, медицины нет, лекарства — фальшивка… Я нормальных предупредила, а лаптям — добро пААжаловать!

8. Покращено. Проход к морю через парк Утёса продолжает оставаться закрытым. Для доступа в магазин, оставшийся за забором, выдают талончик на 30 минут. По истечении этого времени на созданных оккупантами КПП взымают плату 200 рублей. Всё продумано.

9. Ватник из Евпатории жалуется: “Ехать отдыхать в Крым россияне пока не спешат. При этом привычных украинских же туристов сегодня в Крыму практически нет. Но мы, местные жители, не перестаём верить в успешный туристический сезон, и это правильно. Но почему-то при этом жалуемся, что цены на полуострове сейчас слишком высокие, налоги сумасшедшие, доходы стали ниже, но при этом контроль за ними вырос в разы и продолжает ужесточаться. К нам приезжала вся Украина, Беларусь и полроссии. Сейчас же никого нет. Спросите, почему? Ответ прост: очень дорог для них сегодня стал крымский воздух. Мы не готовы встречать большой поток туристов по многим причинам, а виноватых, как и тогда, вы не найдёте”.

10. Крым — не место рожать: “Я вас прошу, не повторите мою ошибку. Я много раз пожалела, что не родила на материке (в россии). Я с сыном получила визу во Францию без проблем, а дочке не дали из-за ее российского свидетельства о рождении, где написано: Севастополь/Россия. И при этом моя дочь имеет непосредственное отношение к Франции, так как ее папа француз. Ни гражданства, ни простой визы мы не могли получить через Москву в течение 3 лет с ее рождения. Переговоры с консулом велись постоянно на протяжении этого времени. Один ответ: КИЕВ. По прошествии 3 лет нам удалось получить гостевую визу по приглашению от моего мужа-француза в Москве (пожалел нас). Не рожайте в Крыму! Визы вам не видать для своего ребёнка!”.

11. Судя по обилию пьяной и злой русни с петушиной символикой на улицах вчерашнего Севастополя, Уругвай засадил мразии по самые скрепы.

12. Зашел в Интернет и узнал, что рашка влетела Уругваю. Пойду винчика накачу. Сам ни одного матча с этого еб…го цирка не смотрел. Тут дело принципа. Гори в аду, чемпионат на крови и костях!

13. Говорят, многие умирающие видят свет и слышат голоса. Когда будут умирать россияне, не дожившие до нового пенсионного возраста, они будут видеть черную дыру с очертаниями Крыма и слышать крики “Крымнаш!”.

14. 25-26 июня в аннексированном Крыму, где оккупанты запрещают проводить какие-либо массовые акции, проходит марафон, посвященный Дню крымскотатарского флага. Естественно, за всеми мероприятиями следят оккупанты, фиксируя все происходящее на видео. С Днем крымскотатарского флага, къыйметли достлар! Два прапори — єдина країна!

P.S. “Судя по первым законам Госдуры после выборов, рывок будет. Но только рвать они будут социалку… А тут ещё вода, свет, облавы, отжимы… “Да хотя камни с неба”, говорили они. “Умереть в россии” мечтали многие. Теперь шансы увеличились”.

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