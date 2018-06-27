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Французские мясники просят власти спасти их от веганов
27.06.2018 12:40
Французские мясники просят власти спасти их от веганов
По словам мясников, их магазины забрасывают камнями и портят граффити, а на продукцию наклеивают антимьясни стикеры
Французские продавцы мяса написали обращение к правительству с просьбой защитить их от воинственных веганов.
Французские мясники просят власти спасти их от веганов Фото: getty images

За последние несколько месяцев 15 магазинов были облиты поддельной кровью,  сообщает французская федерация мясников, передает BBC.

Такие нападения являются одной из форм терроризма, заявил руководитель федерации Жан-Франсуа Гуйхард в своем письме

"Это террор, который эти люди совершают с целью уничтожить целую часть французской культуры поедания мясных блюд" , - писал он.

Веганы хотят " наложить на огромное количество людей свой образ жизни, или даже свою идеологию".

Вегетарианцы и веганы составляют лишь несколько процентов французского населения. Опросы 2016 показало, что 3% французов были вегетарианцами.

"Французские мясники - уважаемые во французском обществе, но такие инциденты не совсем новые", - рассказала корреспондент BBC в Париже Люси Вилльямсон. Еще 20 лет назад активисты заливали клей в чертог магазина одном из мясников, пересказывает Вилльямсон.

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