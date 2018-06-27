По словам мясников, их магазины забрасывают камнями и портят граффити, а на продукцию наклеивают антимьясни стикеры

За последние несколько месяцев 15 магазинов были облиты поддельной кровью, сообщает французская федерация мясников, передает BBC.

Такие нападения являются одной из форм терроризма, заявил руководитель федерации Жан-Франсуа Гуйхард в своем письме

"Это террор, который эти люди совершают с целью уничтожить целую часть французской культуры поедания мясных блюд" , - писал он.

Веганы хотят " наложить на огромное количество людей свой образ жизни, или даже свою идеологию".

Вегетарианцы и веганы составляют лишь несколько процентов французского населения. Опросы 2016 показало, что 3% французов были вегетарианцами.