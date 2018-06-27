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В Жулянах задержали 65-летнюю женщину, которая 13 лет назад облила любовницу мужа кислотой и скрывалась от суда – полиция
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27.06.2018 12:43
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В 2005 году злоумышленница подстерегла любовницу своего мужа и
облила ее кислотой. Суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы, однако
ей удалось по поддельным документам вылететь за границу, заявили в
полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция доставит задержанную в Донецкую область для отбывания
наказания Фото: mvs.gov.ua Отмечается, что в 2005 году
злоумышленница подстерегла любовницу своего мужа и облила женщину
кислотой, "вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела"."На суде она
вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств
было довольно, чтобы суд признал ее виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое
телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынес
приговор – пять лет тюрьмы", – добавили в
полиции.Осужденная воспользовалась временем, отведенным на
вступление приговора в законную силу, сменила имя и по поддельным
документам вылетела за границу."Она вернулась в Украину, чтобы
отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители
уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о
дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке"
злоумышленницу. Оперативники связались с киевскими коллегами и при
их содействии задержали ее в аэропорту. Именно сегодня ей
исполнилось 65 лет", – продолжили правоохранители.Задержанную
доставят в Донецкую область для отбывания наказания.
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