В 2005 году злоумышленница подстерегла любовницу своего мужа и облила ее кислотой. Суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы, однако ей удалось по поддельным документам вылететь за границу, заявили в полиции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция доставит задержанную в Донецкую область для отбывания наказания Фото: mvs.gov.ua Отмечается, что в 2005 году злоумышленница подстерегла любовницу своего мужа и облила женщину кислотой, "вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела"."На суде она вину свою не признала, однако собранных полицейскими доказательств было довольно, чтобы суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и вынес приговор – пять лет тюрьмы", – добавили в полиции.Осужденная воспользовалась временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу."Она вернулась в Украину, чтобы отметить день своего рождения в кругу семьи, однако правоохранители уже имели на руках не только сведения о ее местонахождении, но и о дате ее прибытия. Все эти годы они "держали на крючке" злоумышленницу. Оперативники связались с киевскими коллегами и при их содействии задержали ее в аэропорту. Именно сегодня ей исполнилось 65 лет", – продолжили правоохранители.Задержанную доставят в Донецкую область для отбывания наказания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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