Сеть впечатлило фото очередного уничтожения продуктов в России, на этот раз в некогда блокадном Санкт-Петербурге.

Об этом на своей странице в написал известный российский блогер Рустем Адагамов, опубликовал соответствующее фото, передает

"В Петербурге сотрудники Россельхознадзора нашли и уничтожили в печи более 150 килограммов мясной (колбасные изделия и паштет) и молочной продукции (сыры, йогурты, сливочное масло) из Евросоюза", - написал он.

Факт того, что уничтожение продуктов на этот раз произошло в Санкт-Петербурге, еще больше разозлило соцсети.

"И это в Ленинграде! Знала бы моя бабушка, пережившая блокаду, что еду будут уничтожать! Идиотство!!!!", "В Питере это особый цинизм", "Всемогущий дал приказ", "Потому, что если эта продукция попадет на прилавки, то, то *овно, которое выпускают в России никто покупать не будет. Кто - то сильно потеряет деньги... ", "Если бы они это не уничтожили, это съели бы солдаты ", - комментируют пользователи.

Напомним, в июле 2015 года президент России подписал приказ об уничтожении санкционных продуктов, ввозимых в Россию. Согласно документу, уничтожать продукты начали с 6 августа и делают это до сих пор.

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